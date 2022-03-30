Solunum sıkıntısı olanlar dikkat! Afrika'dan yola çıktı Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji uzmanları Türkiye'nin perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika'dan gelecek çöl tozunun etkisi altına gireceğini belirtiyor. Prof. Dr. Hüseyin Toros, çöl tozunun sağlık sorunlarına neden olabildiğini belirterek, "Havada toz yoğunluğu artması solunum sıkıntısı olanları olumsuz yönde etkileyebilir. Yaşlılar ve sağlık sorunu olanlar özellikle perşembe ve cuma günü biraz dikkatli olsunlar" uyarısında bulundu.

Abone ol

İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, çöl tozlarının rüzgarla beraber farklı kıtalara hareket ettiğini söyledi.

Yaşanan olayın doğanın normal bir durumu olduğunu belirten Toros, "Çöl tozu Kuzey Afrika üzerinden Türkiye'nin batısından giriş yapıyor. Ülkemiz perşembe ve cuma günü çöl tozundan etkilenecek. Daha sonra da çöl tozu Türkiye'nin doğusuna doğru hareket ederek hafta sonundan itibaren etkisini kaybedecek" diye konuştu.

"Solunum sıkıntısı olanları olumsuz yönde etkileyebilir"

Toros, çöl tozunun taşınımı nedeniyle sağlık sorunlarına da neden olabildiğine işaret ederek, "Havada toz yoğunluğu artması solunum sıkıntısı olanları olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum bağışıklık sistemine etki edebilir. Sağlık sorunu olan vatandaşlarımız dikkatli olsunlar. Yaşlılar ve sağlık sorunu olanlar özellikle perşembe ve cuma günü biraz dikkatli olsunlar" uyarısında bulundu.