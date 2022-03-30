Putin ve Şoygu nerede? Bomba iddia! Gizemli uçuşlar yerlerini ele verdi

RUSYA'dan üst düzey isimlerin uçak hareketlerini takip eden araştırmacı gazeteci Christo Grozev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu için çarpıcı bir iddia ortaya attı. Gazetecinin iddiası Rusya'nın yeni hamlesi ile ilgili endişelere yol açtı.

Abone ol

RUSYA'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal bir ayı geride bırakırken bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul'da gerçekleştirilen tarihi zirve sonrası barış ümitleri yeşermeye başlasa da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha tehlikeli adımlar atıp atmayacağı dünya için hala büyük bir endişe konusu. Tam da bu endişelerin ortasında Vladimir Putin ve üst düzey komutanların Ukrayna'daki savaşı çok gizli nükleer sığınaklardan yürüttüğüne dair yeni iddialar ortaya atıldı.

Rusya'dan üst düzey isimlerin uçak hareketlerini takip eden araştırmacı gazeteci Christo Grozev'e göre üst düzey Kremlin yetkilileri tarafından kullanılan uçakların hareketleri Putin'in Batı Sibirya'daki Surgut yakınlarında bir sığınakta olabileceğini gösteriyor. Haftalardır esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve ekran karşısına çıkmasına rağmen sağlığıyla ilgili söylentilerin devam ettiği Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da Moskova'nın 1600 km uzağındaki Ufa'da bir sığınakta olduğuna inanılıyor.

"Şoygu'nun sığınakta olduğuna eminim"

İngiliz araştırma kuruluşu Bellingcat için çalışan gazeteci Grozev, 66 yaşındaki Rus bakanın nükleer savaş endişesiyle sığınağa gittiği öne sürerek Şoygu'nun uzun süredir Ural Dağları'nın güneyindeki bir sığınakta kaldığını iddia etti. Grozev, "Şoygu'nun bir sığınakta olduğundan kesinlikle eminim. Uçağının hareketini takip ederek Ufa'ya çok sık uçtuğunu görüyoruz. Bu bölgede sıkı korunan sığınakların olduğunu bilmek ikamet ettiği yer hakkında bize net bir cevap veriyor" dedi.

"Seçkinler için ayrı sığınaklar var"

Grozev, Putin'in de başka bir sığınakta olduğunu belirterek, "Putin, büyük ihtimalle başka bir yerde çünkü Ufa'ya giden uçuşlardan daha gizli uçuşlar görüyoruz. Bunlar eyalet uçakları ve Surgut civarında transponderlerini kapatıyorlar. Son aşama oldukça gizli görünüyor. Büyük olasılıkla orada hükümetin seçkinlerinin kaldığı farklı bir sığınak var" ifadelerini kullandı.