Saba Tümer evli mi çocuğu var mı Saba Tümer sevgilisi kimdir?

Gülüşü ve kahkahası ile nam salan ünlü televizyoncu Saba Tümer, bu akşam İbo Show'un konuklarından biri olacak. Bir süredir televizyon ekranlarına ara veren Saba Tümer'in özel hayatı da merak ediliyor. Son olarak ilk aşkım 30 yıl sonra aradı diyen Saba Tümer 51 yaşında ve aslen izmirli. Hiç evlilik yapmayan Saba Tümer'in çocuğu da yoktur.

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Bayan Kahkaha olarak bilinen Saba Tümer, uzun bir aradan sonra İbo Show'da bu akşam seyirci karşısına çıkacak. Uzun yıllar televizyonda programlar yapan Saba Tümer aslen İzmirli ve 51 yaşında. Merak edilen konulardan biri de Saba Tümer'in evliliği. Sana Tümer'in bilinen bir evliliği ve çocuğu yoktur.

Hala mı beni düşünüyor acaba: En son şaşırdığı olayı anlatırken aşk hayatından bahseden Tümer, “İlk aşkım gecenin bir yarısında aradı. Gecenin 12’sinde bir baktım telefonumda adı yazıyor. Bir şey oldu zannettim. 30 yıl sonra aramasına çok şaşırdım. 'Hala mı beni düşünüyor acaba?' diye düşündüm” dedi.

En sevdiği program hangisiydi: 'Bayan Kahkaha' olarak tanınan ünlü sunucu, "En sevdiği program hangisiydi?" sorusuna, “Yaptığım bütün programların hepsini çok sevdim. Programlarıma gelmeyen yabancı ünlü kalmadı. Jennifer Lopez’den Cameron Diaz’a kadar kimler kimler geldi. İşimi severek yaptığım için hep başarılı oldum" yanıtını verdi.