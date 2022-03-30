Lerzan Mutlu evli mi sevgilisi kimdir? Lerzan Mutlu'nun çocuğu var mı?

Bu akşam İbo Show'un konuklarından biri de Lerzan Mutlu olacak. Aslen İstanbullu olan Lerzan Mutlu 1977 doğumlu 45 yaşında. 10 yaşında babasını kaybeden Lerzan Mutlu 2005 yılında "Asla Unutma" dizisinde rol aldı. Annesi Reyhan Mutlu ile birlikte yaşayan Lerzan Mutlu hiç evlenmedi peki Lerzan Mutlu'nun sevgilisi var mı?

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Magazin basınındaki polemikleri ile sık sık gündeme gelen Lerzan Mutlu bu akşam İbo Show'un konuklarından biri olacak. Bir dönem televizyon ekranlarında program sunan Lerzan Mutlu şu sıralar sahne çalışmalarına ağırlık veriyor. İstanbul doğumlu olan Lerzan Mutlu'nun aslen Siirtli olduğu söylense de bu konuda bir açıklaması olmamıştır. 45 yaşında olan Lerzan Mutlu babasını 10 yaşındayken kaybetti. Annesi Reyhan Mutlu ile birlikte yaşayan Lerzan Mutlu hiç evlenmedi peki Lerzan Mutlu'nun sevgilisi var mı?

Lerzan Mutlu kimdir: Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Avukat bir baba ve ev hanımı bir annenin tek kızı olarak doğdu. Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji’nde okuduktan sonra liseyi Yıldız Kolejinde bitirdi. 10 yaşındayken babası kalp krizi neticesinde vefat etti.

Liseyi bitirdikten sonra İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt oldu, ancak 6 ay sonra yarım bırakarak Türkiye'ye geri geldi. Konservatuarın imtihanlarına girerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musukisi Devlet Konservatuarı'nı kazandı. Burayı da yarım bırakarak "Hayat Üniversitesi"ni tercih etmiştir.

Lerzan Mutlu,2005 yılında "Asla Unutma" adlı televizyon dizisinde rol aldı. Şu aralar Beyaz TV'de sunuculuğunu üstlendiği "Söylemezsem Olmaz" programını sundu. Daha sonra Uçan Kuş'ta Lerzanla Çok Mutlu programını hazırladı.