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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ameliyat edildi
Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın ameliyat edildiğini açıkladı.Abone ol
Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık görevini yürüten Aziz Yıldırım kalp ameliyatı oldu.
Sarı-Lacivertlilerin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Yıldırım hakkındaki son gelişmeyi paylaştı.
Twitter hesabından duyuru yapan Mosturoğlu, "Aziz Başkan başarılı bir by-pass ameliyatı geçirmiştir. Mücadele dolu hayatında karşılaştığı her zorluktan yüreği ve başı dik çıkan başkanımız bunun da üstesinden gelecektir. Dualarımız Aziz başkanla." ifadelerini kullandı.