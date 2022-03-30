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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ameliyat edildi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ameliyat edildi

Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın ameliyat edildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık görevini yürüten Aziz Yıldırım kalp ameliyatı oldu.

Sarı-Lacivertlilerin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Yıldırım hakkındaki son gelişmeyi paylaştı.

Twitter hesabından duyuru yapan Mosturoğlu, "Aziz Başkan başarılı bir by-pass ameliyatı geçirmiştir. Mücadele dolu hayatında karşılaştığı her zorluktan yüreği ve başı dik çıkan başkanımız bunun da üstesinden gelecektir. Dualarımız Aziz başkanla." ifadelerini kullandı.

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