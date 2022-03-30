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İsmail Demir: A400M Filomuz tamamlandı!

İsmail Demir: A400M Filomuz tamamlandı!

Savunma Sanayii Başkanı Demir, "A400M Filomuz tamamlandı! TSK’nın taktik ulaştırma görevleri için tasarım ve üretiminde ortak olduğumuz A400M Projesi kapsamında HvKK için üretilen 10’uncu ve son uçağımız da envantere girdi." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, A400M uzun menzilli askeri nakliye uçaklarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Demir, sosyal medya hesabından, "A400M Filomuz tamamlandı!" paylaşımında bulunarak, "TSK’nın taktik ulaştırma görevleri için tasarım ve üretiminde ortak olduğumuz A400M Projesi kapsamında HvKK için üretilen 10’uncu ve son uçağımız da envantere girdi. Hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

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