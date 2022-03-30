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Rusya'dan İstanbul müzakereleri için flaş yorum! Ukrayna ile...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya'dan İstanbul müzakereleri için flaş yorum! Ukrayna ile...

UKRAYNA heyeti ile görüşmelerdeki Rus heyetinin başkanı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri Vladimir Medinskiy, İstanbul'da yapılan müzakerelerde Ukrayna'nın ilk kez Rusya ile gelecekte normal ilişkiler kurmak için bazı koşulları yerine getirmeye hazır olduğunu gösterdiğini söyledi.

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UKRAYNA heyeti ile görüşmelerdeki Rus heyetinin başkanı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri Vladimir Medinskiy, yaptığı videolu açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan müzakerelerde yıllardan sonra Ukrayna yetkililerinin ilk kez Rusya ile anlaşmaya hazır olduklarını ifade ettiklerini belirten Medinskiy, "Bize gelecekteki olası bir anlaşmanın, kağıt üzerinde yazılı olduğu anlaşmanın ilkelerini teslim ettiler. Bu kağıtta NATO'ya katılmayı reddetme, Ukrayna'nın tarafsız statüsünü sabitleme, nükleer silahlar ve diğer kitle imha silahlardan vazgeçme yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Medinskiy, Ukrayna'nın teklifleri arasında yabancı askeri birlikler ve üslerin ülkeye konuşlandırılmasının reddedilmesi ve Rusya da dahil olmak üzere garantör devletlerin rızasıyla Ukrayna'da askeri tatbikatlar yapma zorunluluğunun da bulunduğunu söyledi.

Ukrayna'nın gelecekte Rusya ile normal ilişkiler kurmak istediğini aktaran Medinskiy, "Ukrayna tarafı Rusya ile gelecekte normalleşme ve iyi komşuluk ilişkileri kurmak için bir dizi önemli koşulu yerine getirmeye hazır olduğunu ilk kez yazılı olarak kaydetti" dedi.

Rusya'nın Kırım ve Donbas ile ilgili 'ilkeli tutumunun' değişmediğini vurgulayan Medinskiy, Ukrayna'nın tekliflerde belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getirmesi halinde ülkede NATO askeri alanı oluşma tehdidinin ortadan kalkacağını dile getirdi.

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