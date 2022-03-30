ABD'den Rusya'ya yeni suçlama: İnsanlar içme suyu için kar eritiyor

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rusya'yı dünya pazarı için gıda taşıyan yaklaşık 94 geminin Akdeniz'e ulaşmasını engellemekle suçladı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından kuşattığı Mariupol'daki sivillerin açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Sherman, "İnsanlar içme suyu için kar eritiyor. Kent yetkilileri insanların açlıktan ölmeye başladığını söylüyor" şeklinde konuştu.

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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) yaptığı konuşmada, "Ukrayna'daki savaşın ve küresel gıda güvenliğine etkilerinin tek sorumlusu Rusya" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından kuşattığı Mariupol'daki sivillerin açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Sherman, "İnsanlar içme suyu için kar eritiyor. Rusya'nın bombalarından saklanan bir anne muhabirlere üç kızını günlük sadece bir kaşık bal ile beslediğini söyledi. Kent yetkilileri insanların açlıktan ölmeye başladığını söylüyor" ifadelerini kullandı.

Sherman, "Beş hafta önce tahıl ihracatıyla dünyayı besleyen Mariupol sakinleri bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı yüzünden ölüyor" diye ekledi.

Dünyanın buğday ihracatının yüzde 30'unun, mısır ihracatının yüzde 20'sinin ve ayçiçeği yağı ihracatının yüzde 75'inin Karadeniz bölgesinden geldiğini söyleyen Sherman, Putin'in savaşının küresel gıda güvenliğini tehdit ettiği uyarısını yaptı.

Rusya'nın Karadeniz'de ürün taşıyan en az 3 sivil gemiyi bombaladığını belirten Sherman, "Rus donanması Ukrayna limanlarına erişimi engelleyerek tahıl ihracatını kesiyor. Dünya pazarı için gıda taşıyan yaklaşık 94 geminin Akdeniz'e ulaşmasını engelliyorlar" diye konuştu.

Sherman, "Karar sadece ama sadece bir kişinin elinde. Vladimir Putin, bu savaşı başlattı, küresel gıda krizi yarattı ve tüm bunları ancak o durdurabilir" dedi.