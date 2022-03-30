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Memleket Partisinden seçim önerisi: Parmak boyası yeniden uygulansın

Memleket Partisinden seçim önerisi: Parmak boyası yeniden uygulansın

Memleket Partisi Sözcüsü Gaye Usluer, seçim güvenliği için parmak boyasının yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

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Memleket Partisi Genel Başkanvekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, basın toplantısında konuştu. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından hazırlanan seçim kanununda değişiklik teklifini eleştiren Usluer, 'gelişmiş demokratik ülkelerde seçim barajının yüzde 3 ila 5 arasında olduğunu, yüzde 7'lik barajdan demokratikleşme öyküsü çıkamayacağını' söyledi. 

Usluer, seçimlerin hileye açık olduğunu da iddia etti. Parti olarak bu konuda önerileri olduğunu söyleyen Usluer, "Biz Memleket Partisi olarak, 'Seçim güvenliği için parmak boyası yeniden hayata geçirilmeli' diyerek bu konuyu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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