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Milli güreşçimiz Taha Akgül dokuzuncu Avrupa şampiyonluğunu kazandı

Milli güreşçimiz Taha Akgül dokuzuncu Avrupa şampiyonluğunu kazandı

MACARİSTAN'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

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MACARİSTAN'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üçüncü günün son müsabakasında milli sporcu Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kiloda ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili ile finalde karşılaştı. Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Petriashvili'yi 5-2 mağlup ederek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Erkekler serbest stil 125 kiloda Türkiye'yi temsil eden Taha, Budapeşte'de çeyrek finalde Sırp Magomedgadzhi Nurasulov'u 5-0, yarı finalde de ev sahibi ülkeden Daniel Ligeti'yi 10-0 teknik üstünlükle yenmişti.

Taha Akgül, serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan güreşçi unvanını elinde bulunduruyor. Rio 2016'da altın, Tokyo 2020'de bronz madalya alan Taha ayrıca kariyerinde iki dünya şampiyonluğu yaşadı.

Milli güreşçi Feyzullah Aktürk'ten de altın geldi

Milli sporcu Feyzullah Aktürk de erkekler serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı. Büyüklerde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Feyzullah, finalde Bulgar Ahmed Sultanovich Bataev ile karşılaştı. İlk devreyi 2-0 önde kapatan Feyzullah, karşılaşmayı 6-1 kazarak altın madalya elde etti.

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