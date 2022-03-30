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Almanya'dan Ukrayna mesajı: Garantör olmaya hazırız

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Almanya'dan Ukrayna mesajı: Garantör olmaya hazırız

ALMANYA'nın Ukrayna ile Rusya arasında olası bir barış anlaşmasında 'garantör devlet' olmaya istekli olduğu belirtildi.

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ALMANYA'da Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Şansölye Olaf Scholz ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin son telefon görüşmelerinde bu konuyu ele aldıklarını belirterek "Almanya, diğer birçok ülke gibi, elbette Ukrayna için bir güvenlik garantörü olarak hareket etmeye hazır" dedi.

Bu savaşın askeri bir aktörü olmak istemediklerini dile getiren Hebestreit, birçok ülkeye garantörlük önerisinin yapıldığını, Almanya'nın da garantör ülkelerden biri olabileceğini ifade etti.

Hebestreit, birçok detay hala net olmadığı için konunun daha fazla müzakereye tabi olabileceğini belirtti.

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