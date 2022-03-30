BM'den Türkiye'ye Ukrayna'da barış çabaları nedeniyle teşekkür

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'ye Ukrayna'da barışın sağlanması için gösterdiği çabalar nedeniyle minnettar olduğunu bildirdi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya-Ukrayna savaşının son bulmasına yönelik yürütülen görüşmeleri desteklemeyi sürdürdüklerini ve görüşmelerin başarılı olmasını umut ettiklerini söyledi. Dujarric, "Bu bağlamda Türkiye'ye çabaları için son derece minnettarız" derken açıklamaların ve sözlerin eyleme dönüşmesini ve silahların susmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Ukraynalı mültecilerin sayısı 4 milyonu geçti

BM'ye göre Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından 4 milyon kişi ülkeden ayrılırken 6,5 milyon kişi de ülke içinde yerinden edildi. 13 milyon kişinin ise çatışmaların arasında kaldığı ve bir yere kıpırdayamadığı tahmin ediliyor.