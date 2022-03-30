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Yeri ve tarihi belli oldu! Aliyev ve Paşinyan yeniden bir araya gelecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeri ve tarihi belli oldu! Aliyev ve Paşinyan yeniden bir araya gelecek

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü toplantı için buluşacak.

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Avrupa Birliği (AB) Konseyince Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü toplantının 6 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.

Liderler son olarak 14 Aralık 2022'de yine Brüksel'de bir araya gelmişti. Michel, Paşinyan ve Aliyev ile önce ayrı ayrı daha sonra üçlü akşam yemeğinde görüşmüştü. Basına kapalı görüşmeler hakkında açıklama yapılmamıştı.

Aliyev ve Paşinyan, daha önce Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü görüşmede bir araya gelmişti.

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