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Hollanda'da silahlı saldırı: 2 Türk vatandaşı öldürüldü

Hollanda'da silahlı saldırı: 2 Türk vatandaşı öldürüldü

Hollanda'nın Zwolle kentinde silahlı bir saldırgan restoranda yemek yiyen iki Türk'ü öldürüp kaçtı.

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Aile yakınları, saldırıda hayatını kaybedenlerin bir Türkçe haber sitesi sahibi H.T. ile kardeşi A.T. olduğunu söyledi.

Kafeye giren saldırgan, 2 kişiyi vurdu
Hollanda polisinin yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde bulunan Zwolle şehrindeki bir McDonald's'a giren saldırganın ateş açtığı iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel medyada yer alan ve bir görgü tanığına dayandırılan haberde de saldırganın içeri girer girmez hedefinde bulunan iki kişiye ateş açtığı ve insanların panikle dışarı koştuğu ifade edildi.

Çok sayıda kişi olaya şahit oldu
Saldırı sırasında çocuklu ailelerin de bulunduğu restoranda çok sayıda kişinin olaya şahit olduğu kaydedildi.

Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı ve saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

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