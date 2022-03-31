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Çekmeköy’de zincirleme trafik kazası

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çekmeköy’de zincirleme trafik kazası

İstanbul Çekmeköy’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Kaza sonucu 1’i ağır 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

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Olay 21.30 sıralarında Çekmeköy Şile otoyolu Ümraniye istikametinde meydana geldi. İki ticari minibüs ve bir hafriyat kamyonunun olduğu kazada edinilen bilgiye gör, Emre T.’nin kullandığı 34 FF 8532 plakalı hafriyat kamyonu araç arızası sebebiyle yol kenarına park etti.

Bununla birlikte seyir halinde olan 34 EMN 576 plakalı ticari Ford markalı araç yavaşlamak isterken önce park halindeki hafriyat kamyonuna, ardından yine seyir halinde olan bir diğer Ford marka ticari minibüse çarparak kazaya sebebiyet verdi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda 34 EMN 576 plakalı araçta bulunan yabancı uyruklu Alexander S. ağır yaralanırken, araç sürücüsü ise hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Kazaya karışan diğer ticari araçta bulunan kişiler de hafif yaralandı. Kaza sonucu iki ticari araçta da büyük maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen ambulans ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ağır yaralı şahsı Ümraniye devlet hastanesine götürürken, hafif yaralı diğer iki kişi Prof. Dr. İlhan Varank Hastanesine kaldırdı. Kaza sonucu tek şeride düşen yolda metrelerce trafik yoğunluğu oluşurken, trafik polisleri trafiği kontrol altına alıp başka bir kazaya sebebiyet vermemek için önlemler aldı. Polis ekipleri olay yerinde asayişi sağlarken kaza hakkında çalışmalarını sürdürdü.

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