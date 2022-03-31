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Attila Szalai için rekor bonservis bedeli iddiası kulüp tarihine geçebilir

Attila Szalai için rekor bonservis bedeli iddiası kulüp tarihine geçebilir

İngiltere Premier Lig ekiplerinin kıskacında olan Attila Szalai'nin son talibi ise Southampton oldu. Szalai için 20 milyon euro bonservis bedeli hazırlandığı iddia edildi.

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Gelecek sezon yeni bir teknik adamla yoluna devam edecek olan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Başkan Ali Koç, gelecek yılın kadrosu için yönetimi ve teknik ekibiyle çalışmalarına devam ederken, takımdan ayrılması muhtemel isimler de merak konusu oldu.

Fenerbahçe'nin yıldızı parlayan genç oyuncularının yüksek bonservis kazandırarak takımdan ayrılması gündemde. Bu isimler arasında en çok konuşulan isim ise transfer olduğu günden bu yana performansını arttırmayı başaran Attila Szalai oldu.

Fenerbahçe'nin yüksek bir bonservis geliri beklediği Attila Szalai'nin talipleri artıyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre İngiliz ekibi Southampton'ın 9 yıldır takımda forma giyen Jack Stephens'in yerine Macar savunmacıyı transfer etmek istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç stoperin en az 20 milyon avro bonservis bedeliyle satılabileceğini söylemişti.

İngiliz basınında yer alan haberde Southampton'ın Attila Szalai transferi için en az 20 milyon euroyu hazırlaması gerektiğine de değinildi.

Kulüp tarihine geçebilir
Attila Szalai'nin Southampton'a transferinin 20 milyon avronun üzerinde bir rakama gerçekleşmesi halinde Macar savunmacı, Sarı-Lacivertli kulübün tarihine geçebilir.

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonu ara transfer döneminde Apollon Limassol'den 2,2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Attila Szalai, Sarı-Lacivertli forma altında çıktığı toplam 61 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

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