Her dediği çıkıyor Nostradamus'un 2022 kehaneti tüyler ürpertti: Buğday zamlanınca insanlar...

Koronavirüs, 11 Eylül saldırıları gibi birçok olayı öngören ve "Her dediği çıkan kahin" olarak adlandırılan Nostradamus'un 2022 sözleri de duyanları ürpertti. Nostradamus, 2022 yılında açlığın başlayacağını belirterek, "Buğdayın fiyatı o kadar yüksek ki insan, hemcinsini çaresizlik içinde yemeye yol açacak" sözlerine yer verdi.

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Dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını, savaşlar ve gıda krizi nedeniyle kahinlerin kehanetleri de teker teker gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde "Büyük sıcaklıklar olacak" diyen Kör Kahin Baba Vanga'dan sonra bu sefer de Nostradamus'un sözleri gündem oldu.

Daha önce önemli olayları bildi

Nostradamus dünyanın oluşumundan bu yana insanlık tarihine dair birçok önemli olayı tahmin etti. Nostradamus, Hitler'in yükselişinden JFK'nin vurulmasına ve 11 Eylül saldırılarına kadar birçok olayı öngördü.

2022 kehanetleri korkuttu

2021 yılı için iklimsel felaketler hakkında uyarılarda bulunan ve Kaliforniya'da büyük bir deprem hakkında konuşan (Kaliforniya'da geçtiğimiz günlerde büyük bir deprem meydana geldi) Nostradamus, 2022 yılı için de hiç iç açıcı kehanetlerde bulunmadı.

"İnsan hemcinsini çaresizlik içinde yiyecek"

Nostradamus'un kehanetinde "Bal mumdan çok daha pahalıya mal olacak. Buğdayın fiyatı o kadar yüksek ki insanın, kadın erkek fark etmeksizin hemcinsini çaresizlik içinde yemesine yol açacak." ifadeleri yer alıyor.