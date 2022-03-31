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Ukrayna açıkladı! İşte Rus ordusunun kayıpları

Ukrayna açıkladı! İşte Rus ordusunun kayıpları

UKRAYNA'ya saldıran Rus ordusunun 17 bin 500 askerini, 135 uçağını, 131 helikopterini ve 614 tankını kaybettiği bildirildi.

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-31 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin 500 asker öldürüldü, Ruslara ait 135 uçak, 131 helikopter, 614 tank, 1735 zırhlı araç, 311 top, 96 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1201 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 75 yakıt aracı ve 83 insansız hava aracını da kaybetti.​​​

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