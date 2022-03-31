Fırıncılar karara uymayacak! Ramazandan önce pide yine zamlanacak

İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesinde gram azalırken, fiyatlar da artıyor. 330 gram pide için 6 TL satış fiyatı açıklansa da, fırıncılar daha yüksek fiyata pide satılacağını ifade ediyor.

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Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, maliyet artışlarını karşılayamayan fırınların artık kafalarına göre gram ve fiyat uyguladığını söyledi. Normal pidenin 400 gram olması gerektiğini vurgulayan Kolivar, bunun altında kalan pidenin kuruduğunu belirtti.



330 gramlık pidenin 6 TL'ye satılacağını ancak çok sayıda fırının buna uymayacağını ifade eden Kolivar, 400 gramlık pidenin de semtler arasındaki farkla 7.5-10 TL arasında satılacağını kaydetti. Kolivar, “Pide 400 gramın altında olmaz. Olursa kurur. İftardan sahura kalmaz” dedi.







"Susamsız pide olmaz"

Sözcü'nün haberine göre bazı fırıncıların susamsız, çörek otsuz pide sözlerine tepki gösteren Cihan Kolivar, “Yumurtasız menemen nasıl olmuyorsa susamsız pide de olmaz” dedi. Vatandaşın alım gücünün düştüğünü ekmek satışlarında gözlemlediklerini ifade eden Kolivar, pide satışlarının da eski Ramazanlara göre daha az olacağını öngördüklerini kaydetti.



İstanbul pide fiyatı: 330 gram sade pidenin 6 TL, 330 gram susamlı yumurtalı 7.5 TL, 415 gram pide 7.5 TL, 415 gram susamlı yumurtalı 9 TL'den satılacak.

Ankara pide fiyatı: 414 gram sade Ramazan pidesi 7,5 TL'ye satılacak.

İzmir pide fiyatı: 350 gram olarak belirlenen ramazan pidesi 6 liradan satışa sunulacak.





