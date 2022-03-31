Deprem olacak! 'Herkesi şaşırtacak' deyip ilk kez açıkladı: Her dediği çıkan Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...

Dikkatli olun: Şiron ise yaralı şifacıdır. Bizim yaralandığımız ama o yaraları da sarma çabamıza işaret eder. Bu yeni ay zamanı özellikle iletişim ve ifade konularında çok daha dikkatli olmalıyız. Ağzımızdan hangi sözün nasıl çıktığına, nereye gittiğine dikkat etmeliyiz.