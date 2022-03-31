Deprem olacak! 'Herkesi şaşırtacak' deyip ilk kez açıkladı: Her dediği çıkan Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek perşembe günüyle ilgili burç yorumlarını kaleme aldı. Türkiye ve dünyayla ilgili önemli uyarılarda bulunan Güner'den korkutan deprem uyarısı geldi.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Merhaba Arkadaşlar; 1 Nisan günü Koç burcunun 11. Derecesinde Merkür ve Şiron’un başrollerini paylaştığı bir yeni ay meydana gelecek. Yen ay Koç burcunda olacağından dolayı, koç burcunun sembolize ettiği konular sürekli gündemimizde olacağına işaret etmekte.
Yeni başlangıçlar: Koç burcu ise harekete geçmek, tempo, hız, liderlik etmek, çözüm odaklı olmak, yüksek enerji, sakarlıklar, yeni başlangıçlar, ilkel dürtüler ile sembolize edilir. Merkür ise ifade, konuşma, anlaşma, iletişim ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü konu demektir.
Dikkatli olun: Şiron ise yaralı şifacıdır. Bizim yaralandığımız ama o yaraları da sarma çabamıza işaret eder. Bu yeni ay zamanı özellikle iletişim ve ifade konularında çok daha dikkatli olmalıyız. Ağzımızdan hangi sözün nasıl çıktığına, nereye gittiğine dikkat etmeliyiz.
Projeler yaratacağız: Ama diğer şifalanmak, iyileşmek için çaba da sarf edebiliriz. Özellikle psikolojik anlamda terapilere gidebiliriz ve büyük faydalarını görebiliriz. Zihnimiz inanılmaz hızlı ve etkin bir şekilde çalışacak, yeni fikirler ve projeler yaratacağız.