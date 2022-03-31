Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında soruşturma yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine maddi yardımda bulundukları iddia edilen biri yabancı uyruklu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, biri ABD uyruklu 12 şüphelinin örgüt üyelerine ve ailelerine maddi yardımda bulundukları belirlendi.

Bunun üzerine şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bu sabah Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanması için Mersin, İstanbul ve Balıkesir'de çalışma başlattı.