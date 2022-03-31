BİLSEM sınavı nedir MEB 2022 kazanınca ne oluyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda BİLSEM ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme tarihleri daha önce duyurulmuştu. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci alımları için yapılan sınavlar sonrası süreç tamamlanacak. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman olacak? İşte 2022 BİLSEM sınavı tarihi...

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Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan bilim ve sanat merkezlerine yeteneklerine göre alınacak olan BİLSEM sınavı tarihi araştırılmaya devam ediyor. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman 2022? İşte Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM sınavı tarihleri hakkında bilgiler...

BİLSEM sınavı nedir:

BİLSEM sınavı, özel yetenekli çocukların potansiyellerini tespit etmek amacıyla MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Bilim ve Sanat Merkezinin kısaltılması olarak adlandırılan BİLSEM'ler, özel yetenekli öğrencilerin okul sonrası ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlardır.

BİLSEM sınavı ne zaman 2022:

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler; 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak.

BİLSEM genel zihinsel yetenek ön değerlendirmeleri 19 Şubat tarihinde başlayacak. Uygulama, cumartesi ve pazar günleri 5 oturumda gerçekleştirilecek.

19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

2021-2022 Bİilsem takvimi

10-21 Ocak 2022: Gözlem formlarının doldurulması

02 Şubat 2022: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

19 Şubat 2022 - 08 Mayıs 2022: Öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınması

13 Mayıs 2022: Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

16-23 Mayıs 2022: İtiraz başvurularının alınması

24-30 Mayıs 2022: İtirazların değerlendirilmesi

16-30 Mayıs 2022: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

03 Haziran 2022: Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması