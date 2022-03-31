BIST 2.235
DOLAR 14,66
EURO 16,32
ALTIN 907,17
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Sinpaş Koru Aqua'da Lansmana Özel %15 İndirim

Sosyal medya dolandırıcılarına "Hayalet-2" operasyonu: 8 gözaltı

Sosyal medya dolandırıcılarına "Hayalet-2" operasyonu: 8 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde, çeşitli yöntemlerle sosyal medya hesaplarını ele geçirdikten sonra yüksek kazanç vaat ederek mağdurların kimlik bilgilerini ele geçirip tehdit ve şantaj yoluyla 9 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 8 şüpheli, düzenlenen "Hayalet-2" operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Abone ol

Cumhuriyet Başsavcılığı Konya'nın Kulu ilçesinde sosyal medya üzerinden tehdit ve şantaj yoluyla dolandırıcılık yapılması üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin çeşitli yöntemlerle sosyal medya hesaplarının ele geçirdikleri, şahısların arkadaş listelerinde bulunan kişilere ve sosyal medya ortamlarında mağdurlardan yüksek kazanç vaat ederek para istedikleri tespit edildi.

Tehdit ve şantaj
Mağdurlardan aldıkları kimlik bilgileri ile şahısları tehdit ederek şantajda bulundukları belirlenen şüphelilerin, bu yolla mağdurları 9 milyon TL dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Kulu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 5 ilde şüphelilere yönelik "Hayalet-2" ismi verilen eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, F.K., Y.Y., M.Ü., H.D., D.A., G.A.Ö., E.Ç., Y.Y., isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 1'i kadın 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hayalet-1 operasyonunda 15 şüpheli tutuklanmıştı
Öte yandan, Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 Aralık 2021 tarihinde örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işleyen, banka ve kredi kartının kötüyü kullanan, tehdit ve şantaj suçlarını işledikleri tespit edilen 22 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Teknik ve fiziki takibin ardından yeterli delile ulaşan Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere yönelik Konya merkezli 9 ilde "Hayalet-1" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi yarın yapılacak
2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi yarın yapılacak
Geleceğin yazılımcıları Bilişim Vadisi’ni gezdi
Geleceğin yazılımcıları Bilişim Vadisi’ni gezdi
İstanbul Müftüsü'nden teravihte "hız limiti" uyarısı
İstanbul Müftüsü'nden teravihte "hız limiti" uyarısı
Görevden uzaklaştırılan HDP ve DBP'li iki yerel yöneticinin hak ihlali başvuruları reddedildi
Görevden uzaklaştırılan HDP ve DBP'li iki yerel yöneticinin hak ihlali başvuruları reddedildi
Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin dava dosyasının Suudi Arabistan'a devri istendi
Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin dava dosyasının Suudi Arabistan'a devri istendi
Mansur Yavaş'tan ucuz et hamlesi! 1 Nisan'dan itibaren et ve kıyma en uygun fiyattan satılacak
Mansur Yavaş'tan ucuz et hamlesi! 1 Nisan'dan itibaren et ve kıyma en uygun fiyattan satılacak
6.8 büyüklüğünde deprem oldu tsunami uyarısı yapıldı
6.8 büyüklüğünde deprem oldu tsunami uyarısı yapıldı
Bekçi alımı 2022 bekçilik başvuru formu doldurma ekranı
Bekçi alımı 2022 bekçilik başvuru formu doldurma ekranı
Meral Akşener, Yavuz Ağırailioğlu'nu neden biçti? Hadi Özışık yorumluyor...
Meral Akşener, Yavuz Ağırailioğlu'nu neden biçti? Hadi Özışık yorumluyor...
Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek' yorumlarına ilişkin önemli açıklama
Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek' yorumlarına ilişkin önemli açıklama