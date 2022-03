'Dua ederek bekleyemeyiz' diyen Vali Ali Yerlikaya İstanbul'u bekleyen 9 tehlikeyi açıkladı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'u afetlere karşı güçlendirecek "İl Afet Risk Azaltma Planı" tanıtırken kenti bekleyen 9 büyük tehlikeyi açıkladı. Zamanın azaldığını ve önlem alınmasını vurgulayan Yerlikaya "Dua ederek bekleyemeyiz" dedi.

Abone ol

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki tanıtım toplantısına, Vali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, rektörler, akademisyenler, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yerlikaya, 2 Mart 2021'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla valiliğin koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlarla el ele vererek İstanbul'un afet öncesindeki muhtemel risk ve tehlikelerini belirleyip bunlara karşı harekete geçtiklerini söyledi.



Bunun için bir plan ve rehbere ihtiyaçları olduğunu ifade eden Yerlikaya, hazırlık sürecindeki çalışmalara değinerek, "138 kurum ve kuruluşumuz, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, akademisyenlerimiz ve alanında uzman 550 teknik personelimizin destekleriyle 2 çalıştay ve 102 toplantı gerçekleştirildi. 38 afet türü masaya yatırıldı, tartışıldı. İstanbul'umuz için öngörülen en önemli 9 tehlike, tüm doğal afet ve acil durumlar için, sorumlu kuruluşlar, destekleyici kurumlar ve gerçekleştirme süreleri belirlendi ve tüm bu özverili çalışmaların sonunda ortaya İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı'mız çıktı." dedi.







"Afetlere yönelik alınacak tedbirlerde her kurumumuzun görevi belli"

Bugün itibarıyla kaybedecek tek bir günlerinin dahi olmadığını vurgulayan Yerlikaya, İRAP kapsamında, kurumların risk azaltma eylemlerinin 4 amaç, 34 hedef ve 454 eylem olarak tespit edildiğini aktardı.

Amaçlarını "Şehri güvenli hale getirmek, afet risk yönetimini güçlendirmek, afetlerden etkilenmeyen bir ekonomi kurmak ve afetlere karşı dirençli toplum oluşturmak." olarak açıklayan Vali Yerlikaya, "Afetlere yönelik alınacak tedbirlerde her kurumumuzun görevi belli. Bir kurumumuz derse ki 'Benim bunu yapmaya şu an finansmanım yok.' o zaman gerekli finansmanı yıllara bölecek o kurum ve taahhüt verecek. Biz de valilik olarak, İstanbullu hemşerilerimiz adına bu sürecin takipçisi olacağız. Kimse kusura bakmasın, bu büyük bir vebal. Çünkü afet başka bir şeye benzemez." dedi.







"Anahtar cümle, kentsel dönüşüm"

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi çalışmalarını örnek gösteren Yerlikaya, 2006'dan bu yana 355 okulu yıkıp yeniden yaptıklarını, 738 okulu güçlendiklerini, derslik sayılarını da artırdıklarını kaydetti. Kurumların ödev ve sorumluluklarının belli olduğunu, vatandaşlara da düşen ödevler bulunduğunu belirten Vali Ali Yerlikaya, "Orada da anahtar cümle, kentsel dönüşüm. Bir hemşehrim, arabasının bakımını yaptırırken herhangi bir kurumdan izin veya onay alıyor mu? Hayır. Peki canını, canından aziz bildiği sevdiklerinin yaşadığı evin deprem dayanımını öğrenmek için neyi bekliyor? Oturduğu binanın çürük olduğunu bile bile güçlendirmek için neyi bekliyor? Tüm hemşerilerimiz arasında, muhtemel risklere karşı evini depreme karşı güçlendirmek için komşularıyla, mahalle sakinleriyle dil ve gönül birliği etmeyi, ortak hareket bilinci geliştirmeyi sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.





İstanbul için en önemli 9 tehlike türü şunlar; deprem, yangın, su baskınları sel ve taşkın, heyelan ve toprak kayması, endüstriyel kazalar, meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetler, salgın hastalıklar, ulaşım kazaları, göç.





"200 bine yakın bina orta ve ağır risk taşımaktadır"

İRAP'ta atılan her adımda şeffaflığa inandıklarını dile getiren Yerlikaya, planın her aşamasının AFAD'ın internet sitesinde erişime açık olacağını kaydetti. Toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İRAP'ın çok önemli bir başlangıç olduğunu, başarıya ortak akılla ulaşabileceklerini söyledi. Çözüm kısmında şeffaf, herkesin elini taşın altına koyduğu bir mekanizmaya ihtiyaç olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Yaptığımız son araştırmalara göre, 200 bine yakın bina, orta ve ağır risk taşımaktadır. Geçmişte çok değerli çalışmalar oldu. Ama bizim birebir yaptığımız analiz çalışmalarında karşımıza çıkan sayı, 200 bine yakın binadır. Bina, daire demiyorum. Bu çok net. Bundan kaçamayız. İstanbul'un depreme dayanıklı hale gelmesi, memleketimiz için milli bir seferberliktir." diye konuştu.

Sorumluluklarının farklında olduklarını anlatan İmamoğlu, İBB'de İRAP ile ilgili bir birim kurulacağını belirtti.