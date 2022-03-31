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Meral Akşener, Yavuz Ağırailioğlu'nu neden biçti? Hadi Özışık yorumluyor...

İYİ Parti'de A Takımı değişti... Meral Akşener, HDP/PKK'ya açıktan tavır koyan A Takımı'ndaki tek kişi olan Yavuz Ağıralioğlu'nu kadro dışı bıraktı... İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Meral Akşener'in Yavuz Ağıralioğlunu neden biçtiğini anlatıyor...

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Meral Akşener beklenen operasyonu yaptı...
A Takımı'nda değişikliğe gitti...
Gittiği her yerde İYİ Parti'yi hakkıyla temsil eden Yavuz Ağıralioğlu, A Takımı'ndan çıkarıldı...
"Öcalan'ın heykelini dikeceğini söyleyen bir parti mi meşru bir parti" diyerek HDP'ye tavrını açık açık ortaya koymuş ve herkes ayakta alkışlamıştı...
Sadece PKK/HDP ve onların yancıları tepki göstermişti bu sözlere...
Hatta bir HDP milletvekili "Yavuz iti havlamış" deme cüretini bile göstermişti...
İşte o Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener tarafından kadro dışı bırakıldı... Meral Akşener dün Meclis Kürsüsü'nde ne diyordu?..
"Müstakbel Başbakanı olarak söz veriyorum" diyordu...
Meral Hanım, "PKK terör örgütüne, onların yandaşlarına, onların destekçilerine siyasi anlamda kan kusturan Yavuz Ağıralioğlu'nu uzaklaştırarak, onu uzaklaştırarak mı Başbakan olacaksın?..
Kandil'deki teröristlerin dostu Pervin Buldan'ın desteğiyle mi sen Başbakan olacaksın Meral Hanım...
Parti liderleri yıldızı parlayan, öne çıkan isimleri biçerler...
Geçmişte Tansu Çiller, Mehmet Ağar'ı kenara itmişti...
Çiller'in o hatası DYP'yi baraj altında bıraktı...
Ama sonunda ne oldu?..
Çiller siyasetin dışında kaldı, Mehmet Ağar dönüp o DYP'nin başına geçti...
Yavuz Ağıralioğlu da Meral Akşener'in Mehmet Ağar'ı olur mu?..

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