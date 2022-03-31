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Ayhan Bilgen yeni parti kurdu! Bilgen'in lideri olduğu partinin adı Trkiye'nin Sesi Partisi (SES Parti) oldu

Ayhan Bilgen yeni parti kurdu! Bilgen'in lideri olduğu partinin adı Trkiye'nin Sesi Partisi (SES Parti) oldu

Eski HDP milletvekili ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in kuruculuğunu yaptığı, Türkiye'nin Sesi Partisi'nin (SESPARTİ) kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı'na verildi

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Eski HDP milletvekili Ayhan Bilgen’in kuruculuğunu yaptığı, Türkiye’nin Sesi Partisi’nin (SESPARTİ) kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı’na verildi. SES Parti’nin kurucuları arasında yer alan eski HDP Milletvekili Müslüm Doğan ve beraberindekiler, sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı’na partinin kuruluş dilekçesini verdi. Doğan, evrakı teslim etmeden önce basın mensuplarına şu açıklamalarda bulundu:

“Türkiye’de hakkın, hukukun, adaletin askıya alındığı, ülkemizdeki mevcut durum gereği muhalefetin siyaset üretemediği, politikalar üretemediği bir durum yaşıyoruz. Bu da yeni bir siyaset zeminine ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. 6 aylık bir çalışmamız sonunda Türkiye’nin Sesi Partisi’nin kurulmasına karar verdik."

"Ülkemizin her yerinde partide görev almak isteyen insanlar sürekli temas halinde ve ortak akılla programı oluşturduk. Kurduğumuz parti yeni bir zeminde demokrasiyi aramak, geliştirmek, halkın taleplerini karşılamakla ilgili demokratik bir partidir. Hiçbir partinin ne karşısında yer alan bir siyasi tutumu ne de devamı niteliğinde bir partidir.”

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