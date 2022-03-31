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Ramazan pidesi 1 TL olacak ekmek ücretsiz dağıtılacak! Türkiye’nin en ucuz pidesi bu ilçede

Ramazan pidesi 1 TL olacak ekmek ücretsiz dağıtılacak! Türkiye’nin en ucuz pidesi bu ilçede

KAHRAMANMARAŞ’ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, halk ekmek fabrikasında 1 liradan ekmek satışının sürdüğünü belirterek, “Türkiye’nin en ucuz Ramazan pidesini ve ekmeğini halkla buluşturuyoruz” dedi.

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Elbistan Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, 11 ayın sultanı Ramazan öncesinde, başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere vatandaşları ucuz ekmekle buluşturmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Fabrikanın kapasitesi, Ramazan ayı göz önünde bulundurularak yükseltildi. Fabrikadaki çalışmaları yerinde inceleyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, uzun süredir 1 liradan satılan halk ekmeğin fiyatında artışa gidilmeyeceğinin altını çizdi.

Artan maliyetlere rağmen, vatandaşı desteklemek ve bütçesine katkı sunmak adına böyle bir karar aldıklarının altını çizen Başkan Gürbüz, “Hijyenik ortamda üreteceğimiz Ramazan pidesini 1 liraya vatandaşlarımızın sofrasına taşırken Türkiye’ye örnek olacak bir uygulamaya imza atıyoruz” dedi.



"Pidenin fiyatı 1 lira olacak"
Türkiye’nin en ucuz ekmeğinin Elbistan’da olduğuna değinen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan Belediyesi olarak Ramazan hazırlıklarımızı tamamladık. İlçede tüketilen ekmeğin yüzde 10’unu karşılama kapasitesine sahibiz. Halk Ekmek Fabrikamızda Ramazan ayı boyunca pidenin fiyatı 1 lira olacak. Türkiye’nin en ucuz ekmeğini vermekten dolayı gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ücretsiz ekmek dağıtacağız"
Gürbüz "Uzun zamandır ekmeğin fiyatında değişikliğe gitmeyerek sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getiriyoruz. Bu Ramazan ayında farklı bir uygulamaya daha gidiyoruz. Hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımıza günlük üretimin yarısını ücretsiz ekmek dağıtacağız. Bütçemizin büyük bir kısmını, vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek ve onlarla paylaşma anlamında çeşitli projelerde kullanacağız." dedi.

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