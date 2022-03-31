Reytingde 5'ini birden hüsrana uğrattı! Zirve bakın kimin oldu: Sadakatsiz Oğlum Kara Tahta İbo Show Survivor
30 Mart 2022 reyting sonuçları Oğlum, Sadakatsiz, Survivor All Star, Kara Tahta ve İbo Show'u hüsrana uğrattı.
Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atandığı Kara Tahta ilk bölümüyle ilk 10'a giremedi.
Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı 'Survivor All Star', 30 Mart Çarşamba akşamı 64'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Birleşme sonrası ilk ödül oyununun oynandığı yeni bölümde eleme heyecanı da yaşandı. Program reyting yarışında zirveye yerleşemedi.
İbo Show'un dün akşamki bölümünde Lerzan Mutlu, Serdar Ortaç, Ayta Sözeri, Saba Tümer, Şafak Sezer ve Oryantal Didem konut oldu. Sevilen program reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Asya’nın Derin konusunda Onur’u uyarması, Derin’i daha da köşeye sıkıştırır. Gönül hastane yönetimini eline alır almaz hedefine Asya’yı yerleştirse de Asya’nın intikam oyunları yeni başladığı Sadakatsiz reyting yarışında zirveye yerleşemedi.