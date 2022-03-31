Uysallar dizisi oyuncuları konusu nedir kimler oynuyor oyuncu listesindeki detay

Haluk Bilginer ve Uğur Yücel gibi iki usta oyuncunun kadrosunda yer aldığı Uysallar dizinin yönetmek koltuğunda ise Şahsiyet dizisinin de yönetmeni olan Onur Saylak oturuyor. Uysallar dizisinin senaryosunu ise yine Şahsiyet’i yazan ünlü romancı Hakan Günday kaleme alıyor. Peki, Uysallar dizisi kaç bölüm? Uysallar konusu ne, oyuncuları kim? İşte Netflix Türkiye’nin en yeni projesi Uysallar ile ilgili tüm merak edilenler…

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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de en çok izlenen online dizi ve film platformlarından Netflix, yeni dizisi Uysallar’ın tüm bölümlerini yayınlandı. Türk dizi tarihinin en iyileri arasında yer alan Şahsiyet dizisini yapan Onur Saylak ile Hakan Günday’ı yeniden bir araya getiren projede ünlü oyuncular da yer alıyor.

Uysallar konusu ne:



“Üzerine sis çöken bir şehirde, kapana kısıldığını hisseden bir aile. Yalnızlıklarını paylaşamıyor, seslerini duyuramıyorlar. Ve kesinlikle birbirlerine katlanamıyorlar!”

Netflix, yeni dizisi Uysallar'ı bu sözlerle tanıtıyor.

Uysallar dizisinde, mimar Oktay Uysal’ın ve onun geniş ailesinin başından geçen olayları izleyeceğiz.

Uysallar, arka planda İstanbul’un tanımlanamayan şehir görselliğinde izleyiciye alternatif bir aile hikayesi sunarken aynı zamanda “Ben en son ne zaman mutluydum?” diye sordurtacaktır.

Uysallar oyuncuları kim:



Uysallar dizisinin başrollerinde, Öner Erkan ve Songül Öden yer alıyor.

Onur Saylak ve Hakan Günday ile Şahsiyet dizisinde de beraber çalışan ve Agah Efendi rolüyle Emmy ödülünü kazanan Haluk Bilginer de kadroda.

Ayrıca Türk sinemasının en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Uğur Yücel de Uysallar dizinde yer alıyor.

Serkan Altunorak, İbrahim Selim, Dorukan Ordu, Nezaket Erden, Umut Yeşildağ, Nilay Yeral gibi isimler de dizide yer alan diğer oyuncular.

Uysallar kaç bölüm:



Mini dizi olarak planlanan ve tek sezondan oluşacak Uysallar, toplam 8 bölümden oluşuyor.