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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çok iddialı konuştu, tarih verdi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çok iddialı konuştu, tarih verdi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Akhisar Belediyesi toplu açılışında konuştu. İktidara çağrıda bulunarak 'Normal bir sanayiciye verdikleri yetkileri bana versinler. Çiftçilere elektriği 2 yılda bedava yapacağım' diyen Kemal Kılıçdaroğlu tarih verdi: '5 yılda Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz...'

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Akhisar Belediyesi toplu açılışında konuştu. "Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Söz veriyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Bu ülkenin işsizlik, zam, pahalılık, kadına şiddet  sorunu olmamalı. Herkes kazanmalı." diyen Kılıçdaroğlu "5 yılda Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Her vatandaşımız rahat bir nefes alacak." dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Şanlıurfa'ya Diyarbakır'a gittim söyledim şimdi burada da söylüyorum. Çiftçimize elektriği bedava yapacağız. Kim ülkeyi hakkaniyetle yönetir oyunuzu ona göre verin.  'Yapabilir misin?' diyorlar. Güneş var, boş araziler var. Oralara güneş tarlaları kuracağız. Doğalgaza, mazota para veriyor musunuz? Hayır. Güneşten alıyorsunuz. Bedava enerji varken neden kömüre, doğalgaza para veriyorsun.

Elektrik faturalarını da düşüreceğiz. 5'li çeteye verdiği avantajları istemiyorum. Normal bir sanayiciye verdikleri yetkileri versinler.

Çağrımı yapıyorum. Bütün Türkiye'ye güneş santralleri yapacağız. En geç 2 yıl içinde yapacağız çiftçilere elektriği bedava yapacağız. Normal bir sanayiciye verdikleri yetkileri versinler.

6 partinin bir araya geldiği Millet İttifakı var. Anlaştık. 'Bunlar gelirse yönetemez' diyorlar. Allah şahittir bunlardan çok daha iyi yönetiriz. Biz 5'li çeteye değil, alın teri dökene hizmet edeceğiz. Onlar bir avuç insana hizmet ediyor. Her evde huzur olacak.İstanbul Sözleşmesini en geç 1 hafta içinde yürürlüğe koyacağız. Milletimize yaptığımız her işin hesabını vereceğiz.

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