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Bakan Nebati o toplantının detaylarını açıkladı

Bakan Nebati o toplantının detaylarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, katıldığı Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinlemesine ele aldıkları ve ticari ilişkilerin önündeki engellerin aşılmasını sağlayacak adımları tartıştıkları önemli bir toplantı olduğunu belirtti.

Nebati, toplantıda ikili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, ticaretten sanayiye, yatırımdan sektörler arasındaki iş birliğine kadar farklı alanları kapsayan konulara ilişkin görüşme yaptıklarını, bu görüşmelerin ise somut ve yapıcı olduğunu vurguladı.

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