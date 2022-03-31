Ukraynalı müzakereci Podolyak garantörlük teklifinin ayrıntılarını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna'nın garantörlük teklifi üzerine konuşarak “Garantör olan ülkeler ya silah ya ordu ya mali destek verecek” dedi.

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İstanbul'da Ukrayna ve Rusya heyetlerinin buluşmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Mihail Podolyak, NTV yayınında Deniz Kilislioğlu’nun sorularını yanıtladı.

Ya silah ya ordu ya da mali destek

Kiev’in garantörlük teklifinin ayrıntıları üzerine konuşan Podolyak, “Ukrayna, gelecekte garantör olacak pek çok ülke ile anlaşma imzalayacak ve bu garantör ülkeler ülkemizle ilgili bir çatışma ortaya çıkarsa bize yardımcı olacaklar. Yani garantör ülkeler uluslararası hukuk çerçevesinde, hukuki yükümlülük üstenecekler. Ukrayna ile ilgili bir çatışma ortaya çıkması durumunda ya silah olarak ya da ordu katılımı ile ya da mali olarak yardımda bulunacaklar” şeklinde konuştu.

Türkiye en etkin ülke

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Türkiye’nin garantör ülkeler arasında olduğunu söyleyen Podolyak, “Türkiye'nin bu barış sürecinde ne kadar çaba sarfettiğini görüyoruz. Türkiye, bu süreçte en etkin ülkelerden biriydi, hatta en etkin olanı dersem yanlış olmaz” şeklinde konuştu.

Hangi ülkeler askeri garantör olacak?

Türkiye ve Almanya haricinde Polonya-İsrail ve Kanada'yı askeri garantör olarak sayan Podolyak, “Çin ve Rusya da garantör ülke olarak teklifimizin içerisinde. Bununla amaç şu, Rusya sadece Ukrayna karşısında değil garantör ülkeler karşısında da yükümlülüklere sahip olacak” dedi.

Garantörler nasıl devreye girecek?

“Sözleşmenin anlamı şu: Saldırıda bulunmayı düşünen bir ülke, Ukrayna'nın yalnız kalmayacağını, Ukrayna'nın yanında orduları ve silahlarıyla başka ülkelerin de olacağını bilecek” diyen müzakereci, karar alma sürecinin çoğunluk kararıyla alınacağının altını çizdi.

Kırım'ı ilk kez İstanbul'da ilettik

Sözleşmeden kaynaklanan güvenlik garantileri Kırım ve Donbas ile ilgili olmadığını söyleyen Podolyak, “Kırım sorunun çözümü 15 yıl ertelenmiyor. 15 yıl içinde bu sorunu çözmeye çalışacağız. Bir de bugüne kadar müzakerelerimizde Kırım sorunu geçmedi. İstanbul'daki görüşmelerde ilk defa sözkonusu oldu” diye konuştu.

Ukraynalı müzakereci, “İstanbul'da Kırım ile ilgili resmi görüşümüzü ilettik Rusya'ya. Bundan önce Rusya sadece ültimatomlar veriyordu” şeklinde konuştu.

İstanbul'da büyük bir mesafe katedildi

Uzlaşmanın ne zaman olacağına dair soruya ise Podolyak, “Gerçekten büyük bir mesafe katedildi İstanbul'da. Cumhurbaşkanlarımızın görüşmesini sağlayacak belgeler tamamlandı. Bu sözleşme onlara yeterli zemin oluşturacaktır” dedi.

Uzlaşmanın ne zaman olacağına dair soruya ise Podolyak, “Gerçekten büyük bir mesafe katedildi İstanbul'da. Cumhurbaşkanlarımızın görüşmesini sağlayacak belgeler tamamlandı. Bu sözleşme onlara yeterli zemin oluşturacaktır” dedi.