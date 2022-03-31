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Soylu'dan bildiri iddiasıyla ilgili Kılıçdaroğlu'na 'açıkla' çağrısı: Aslı vatana ihanettir

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Soylu'dan bildiri iddiasıyla ilgili Kılıçdaroğlu'na 'açıkla' çağrısı: Aslı vatana ihanettir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun altılı masa toplantısının yabancı bir büyükelçiye düzelttirdiği iddiasıyla ilgili yaptığı yeni açıklamasında ""Kaç günden beri söylüyorum, devam ediyorum. İşin muhatabı bellidir. İşin muhatabı çıkacak, bunun cevabını verecek. Aslı vatana ihanettir." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile birlikte Türkiye Belediyeler Birliği'nde düzenlenen Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Semineri'nin kapanışına katıldı. 

Soylu, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

6 muhalefet partisinin 28 Şubat'ta paylaştığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e ilişkin ortak metninin yabancı büyükelçi tarafından redakte edildiği iddiasının hatırlatılması üzerine Soylu, siyasette devlet işinin ciddiyet gerektirdiğini belirtti.

Soylu, "Kaç günden beri söylüyorum, devam ediyorum. İşin muhatabı bellidir. İşin muhatabı çıkacak, bunun cevabını verecek. Aslı vatana ihanettir. Siz toplantı yaptığınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci kendi yanınızdaki bir büyükelçiyi, bir Avrupa Birliği büyükelçisine gönderip de redakte ettiremezsiniz. Bir şifre daha verdim." diye konuştu.

Altı muhalefet partisi içerisindeki tüm partilerin bu durumu bilip bilmediğinin sorulması üzerine ise Soylu, "Diğer partiler sorsun, ben soruyorum. Onlar niye sormuyor? Onların en azından benim kadar, en azından sizin kadar bir merakı yok mu? Ama biliyorlardır gibime geliyor." ifadesini kullandı.

Suç duyurusu olacak mı?
Soylu, "Yasal süreç başlatılacak bir durum mu, bir soruşturma, suç duyurusu söz konusu olabilecek mi?” sorusuna da, "Her şeyin cevabını bana soruyorsunuz. Bir şey daha söyledim, kendi yanındaki bir büyükelçiyi AB'den bir büyükelçiye… Kalkan yemeye gitmediler yalnız." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu henüz konuşmadı
Soylu'nun günlerdir tekrarladığı iddiasına ilişkin Kılıçdaroğlu, henüz cevap vermedi. İddialara CHP Grup Başkanvekili Özkoç dün cevap verdi. Özkoç iddialara ilişkin, "Buradan sana sesleniyorum: Bu doğruysa gereğini yap. Eğer gereğini yapmazsan şerefsizsin. Eğer gereğini yapmazsan, ahlaksız bir adamsın. Eğer gereğini yapmazsan yalancı bir adamsın. Bütün bunları mahkemeye ver, orada ben senin bu sıfatlara layık olduğunu kanıtlayayım" dedi.

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