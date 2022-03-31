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'Sizi ülkenize göndereceğiz' diyen Ümit Özdağ'a Suriyeli genç bakın ne cevap verdi?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Esenyurt'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Suriyeli bir gençle yaşadığı diyalog dikkat çekti. Özdağ'ın "Sizin topraklarınıza dönmenizi sağlayacağız" dediği genç, "İnşallah" yanıtını verdi.

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Türk siyasetine yeni katılan partiler arasında yer alan Zafer Partisi, iktidara gelmeleri durumunda Suriyelilerin ülkelerine gönderileceğini açıkladı. Bu vaadi nedeniyle iktidar ve DEVA Partisi cephesiyle tartışma yaşan Zafer Partisi, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Genel Başkan Özdağ, son olarak yabancı uyrukluların yoğunlukta olduğu İstanbul'un Esenyurt ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Türk vatandaşlardan Suriyeli sığınmacılar ile ilgili olarak şikayet olduğunu belirten Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Esenyurt sakini, 'Bıktık artık Suriyelilerden, kurtarın bizi' diyor" ifadelerini kullandı.

Suriyeli gençle diyalog
Ümit Özdağ'ın ziyareti sırasında Suriyeli bir genç ile sohbeti de dikkat çekti. Suriyeli gence "Sizin topraklarınıza dönmenizi sağlayacağız" diyen Özdağ'a Suriyeli genç "İnşallah" diye yanıt verdi. Özdağ gence "Suriye'ye gittikten sonra turist olarak geri gelirsin" dedi. Genç buna da "İnşallah" yanıtını verdi.

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