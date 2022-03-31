Ortalığı karıştıracak gizli teklif! 6'lı toplantı öncesi CHP'den Demirtaş'a ziyaret ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Halkların Demokratik Partisinin (HDP) desteğini alabilmek için Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yı terör soruşturmasından tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi için gönderdiği ortaya çıktı. Salıcı'nın Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birlikte hareket etmeyi teklif ettiği öğrenildi.

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6'lı ittifakın içerisinde yer alan İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Demokrat Partinin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile açıkça ortaklık kurmaya çekindiği bilinenler arasında.

Ortaklarının aksine birçok kez HDP'ye destek veren ve aynı ittifak içerisinde yer almak isteyen Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isim CHP Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yı terör soruşturmasından tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmeye gönderdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı birlik teklifi

6'lı ittifakın 28 Şubat'taki ilk görüşmesi öncesi Oğuz Kaan Salıcı'nın Demirtaş'a toplantının konu başlıklarını ve alınacak kararları ilettiği ifade ediliyor. Salıcı'nın Cumhurbaşkanlığı için seçilecek aday isim için Demirtaş'tan destek istediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birlikte hareket etmek için teklifte bulunduğu da konuşulanlar arasında.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın CHP'nin Kürtlerle ilişkisini onarmak ve Kürt seçmenin oylarını alabilmek için görüşmelerde ve ziyaretlerde bulunduğu biliniyor. HDP-PKK iş birliğiyle ilgili tüm sorulara kaçamak yanıtlar veren Salıcı, "Kılıçdaroğlu, Kürt meselesinin çözümü için siyasi kariyerini ortaya koydu" demişti.

(HABER 7)