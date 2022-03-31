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İngiltere'den Putin'i kızdıracak iddia: Rus askerleri emirlere uymayı reddediyor

İngiltere'den Putin'i kızdıracak iddia: Rus askerleri emirlere uymayı reddediyor

İNGİLTERE'nin elektronik istihbarat kuruluşu GCHQ'nun başkanı Jeremy Fleming, silah ve moral sıkıntısı çeken Rus askerlerinin emirlere uymayı reddettiğini ve kendi malzemelerini sabote ettiğini iddia etti.

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AVUSTRALYA Ulusal Üniversitesinde konuşan İngiliz devletini siber saldırılara ve tehditlere karşı korumak amacıyla hükümet tarafından görevlendirilen güvenlik ve istihbarat kurumu GCHQ'nun başkanı Jeremy Fleming, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki durumu 'çok yanlış hesapladığının' ve Rus ordusunun kabiliyetlerini 'gözünde büyüttüğünün' net olduğunu söyledi.

Fleming, "Silah ve moral sıkıntısı çeken Rus askerlerinin emirlere uymayı reddettiğini, kendi malzemelerini sabote ettiğini ve hatta kazayla kendi uçaklarını düşürdüklerini gördük" dedi.

Jeremy Fleming ayrıca Putin'in danışmanlarının kendisine 'gerçeği anlatmaktan korktuğunu' savunurken, "Neler olduğu ve yanlış hesabın boyutu rejim tarafından çok net bir şekilde görülmüş olmalı" ifadelerini kullandı.

(BBC TÜRKÇE)

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