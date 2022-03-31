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Gürcistan'da referandum çıkışı! Rusya'ya bağlanmak için harekete geçtiler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gürcistan'da referandum çıkışı! Rusya'ya bağlanmak için harekete geçtiler

GÜRCİSTAN'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden sözde Güney Osetya Cumhuriyeti'nin Rusya'ya katılmaya hazırlandığı bildirildi. Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti Başkanı Anatoliy Bibilov, Gürcistan'dan tamamen kopup Rusya'ya bağlanmak için gerekli hukuki zeminleri oluşturacaklarını belirterek daha sonra da referanduma gideceklerini söyledi.

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GÜRCİSTAN'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden sözde Güney Osetya Cumhuriyeti'nin başkanı Anatoliy Bibilov, yaptığı açıklamada, Rusya ile birleşmenin stratejik hedefleri olduğunu, bunun için referandum yapmak gerektiğini belirtti. Bibilov, "Buna uygun hukuki adımları yakın bir zamanda atacağız" ifadesini kullandı.

Güney Osetya ve Abhazya sorunu
Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı. Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

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