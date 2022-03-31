Hollanda'da Türkiye'nin diplomasi trafiğine övgü: Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilebilir

HOLLANDA'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Algemeen Dagblad'da yayımlanan makalede Türkiye'nin diplomasi başarısına vurgu yapıldı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilebilir" ifadeleri kullanıldı.

Abone ol

TÜRKİYE, Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Antalya Diplomasi Forumundaki dışişleri bakanları görüşmesinin ardından İstanbul da Ukrayna-Rusya müzakere heyetleri arasındaki toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantının ardından hem Rusya hem de Ukrayna tarafından olumlu mesajlar gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri dünya basınından büyük yankı uyandırdı.

İstanbul'da gerçekleşen tarihi zirve Hollanda'nın yüksek tirajlı gazeteleri arasında yer alan Algemeen Dagblad'da geniş yer buldu. Gazetenin baş haber sorumlusu Saskia Van Westhreenen, kaleme aldığı makalesinde Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için Erdoğan'ın gösterdiği yoğun diplomasi trafiğine vurgu yaptı. Erdoğan'ın girişimlerinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

"Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilebilir"

Hollandalı gazeteci makalesinde, "Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi ve barışın sağlanması konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilebilir. Bu kimin aklına gelebilirdi?" ifadelerini kullandı.