Uğur Şahin servetiyle dünya milyarderler endeksine girdi

Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, 7,6 milyar dolarlık servetiyle dünya milyarderler endeksine giren tek Türk oldu.

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Koronavirüse çare olan aşıyı bulan BioNTech, servetine servet kattı.

Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech firması, 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı.

2019 yılında 179,2 milyon euro net zarar, 2020'de 15,2 milyon euro net kar açıklayan şirket, 2021'de tarihi bir başarıya imza attı ve 10,3 milyar euro net kâr açıkladı. Böylece şirket, bir yılda net kârını 676 kat artırmış oldu.

Piyasa değeri 42,4 milyar dolar

Öte yandan ABD'de Nasdaq borsasında ve Almanya'da Frankfurt borsasında hisseleri işlem gören BioNTech'in piyasa değeri şu an 42,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bloomberg verilerine göre, BioNTech'te yüzde 18'lik hissesi bulunan Uğur Şahin'in serveti de bugün itibarıyla 7,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Milyarderler endeksinde bulunan tek Türk

500 ismin yer aldığı Bloomberg milyarderler endeksinde bulunan tek Türk olan Şahin, dünyanın en zenginleri sıralamasında da 323. sırada yer alıyor.

Şahin’in serveti, BioNTech hisselerindeki yükselişe paralel olarak Ağustos 2021’de 19 milyar doları aşmıştı ancak daha sonra hisse değerindeki düşüşe paralel olarak Şahin’in serveti de geriledi.