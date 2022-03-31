Dünyanın en iyi 25 işvereni belirlendi: Zirvede onlar var
Dünyanın en iyi işverenleri listesinin zirvesinde teknoloji devleri yer aldı. Çalışanların oylarına göre En iyi görünüme sahip şirket Google oldu. Onu Microsoft ve Palo Alto Networks takip ettiAbone ol
Comparably, En iyi görünüme sahip 25 şirket sıralamasını yayınladı. 500'den fazla personeli olan on birlerce şirket üzerinde, milyonlarca veri incelemesi ve çalışanların değerlendirmesine göre oluşturulan listede Google ilk sırada yer aldı. Şirket çalışanlarının anonim olarak oy verdiği sıralamada Mart 2021’den 2022’ye kadar oy toplandı. Buna göre Google çalışanları, teknoloji şirketinin oldukça iyi bir imaja sahip olduğunu düşünüyor. 2022’de ABD’de iş değiştiren insanların sayısı artsa da Google’daki çalışanlar önlerinde parlak bir gelecek olduğuna inanıyor.
Comparably CEO'su Jason Nazar, Insider'a yaptığı açıklamada, "Büyük İstifa döneminde işe alımlar arttıkça, iş arayanlar ezici miktarda fırsatla karşı karşıya kalıyor. On binlerce şirketin milyonlarca puanını analiz ettikten sonra, çalışanlara göre önümüzdeki yıl için en iyimser görünüme sahip olan büyük ve küçük şirketleri belirledik” dedi.
Zeynep İnanoğlu Özdemir dünya devinin A takımına girdi
Dünyanın en büyük siber güvenlik şirketi Palo Alto Networks’ün tepe yönetim kadrosuna Zeynep İnanoğlu Özdemir, CMO olarak atandı. Özdemir, şirketin geleceğini şekillendirecek olan “siber güvenlik dönüşüm” projelerini yönetecek
500'den fazla çalışanı olan firmaları sıralayan listede, Google'ı, Microsoft takip etti. Siber güvenlik şirketi Palo Alto Networks ise üçüncü sırada yer aldı. İlk 25’de yer alan diğer şirketlerden bazıları ise ADP, Chegg ve TaskUs oldu.
Zirvede yer alan 25 şirket
1. Google
2. Microsoft
3. Palo Alto Networks
4. HubSpot
5. Amazon Consumer
6. IBM
7. Boston Consulting Group
8. ADP
9. Adobe
10. Chegg
11. TripActions
12. Chewy
13. RingCentral
14. Medallia
15. SentinelOne
16. Stanley Black & Decker
17. Concentrix
18. nCino
19. Sitel Group
20. LHC Group
21. Fanatics Commerce
22. TaskUs
23. Nucor Corporation
24. Topgolf
25. UiPath