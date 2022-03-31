Kar ve sağanaklar yaradı! İstanbul'da su seviyesinin maksimuma yaklaştı

İSTANBUL'da etkili olan kar ve sağanaklardan sonra barajlarda doluluk oranları yükseldi. İstanbul Valiliği barajlardaki su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığını ve yükselmeye devam etmesi halinde barajlardan kontrollü olarak su tahliyesi yapılacağını açıkladı.

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İSTANBUL Valiliği; Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey barajlarında su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde suyun kontrollü olarak salınacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğünce Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey barajlarındaki su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığı bildirilmiştir. Su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde barajlardan kontrollü olarak su verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."