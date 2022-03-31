BIST 2.233
DOLAR 14,67
EURO 16,25
ALTIN 913,68
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Sinpaş Koru Aqua'da Lansmana Özel %15 İndirim

Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismar iddiası! Çok sayıda gözaltı var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismar iddiası! Çok sayıda gözaltı var

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde birlikte olma teklifi reddedilen şahıs, 14 yaşındaki kızın çıplak fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Şikayette bulunulması üzerine Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Mağdur kız çocuğun ifadesi sonrası soruşturma genişletildi ve yine reşit olmayan iki kız çocuğunun daha cinsel istismara maruz kaldığı öğrenildi. 3 kız çocuğu savcılığın talimatı ile Çocuk İzleme Merkezine sevk edildi.

Burada kız çocuklarından alınan ifadelerin ardından polis ekipleri Pertek ilçesi ve Tunceli merkezde 8 şüpheliyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerden sadece birinin yaşının reşit olduğunu öğrenildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini de içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini de içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüştü! İstanbul'daki müzakereler konuşuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüştü! İstanbul'daki müzakereler konuşuldu
Türkiye 31 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 31 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Rusya'dan AB'nin üst düzey yöneticilerine yaptırım misillemesi
Rusya'dan AB'nin üst düzey yöneticilerine yaptırım misillemesi
Korkutan Rusya iddiası! Fosfor bombası mı kullanıldı?
Korkutan Rusya iddiası! Fosfor bombası mı kullanıldı?
Dünyanın en iyi 25 işvereni belirlendi: Zirvede onlar var
Dünyanın en iyi 25 işvereni belirlendi: Zirvede onlar var
Kar ve sağanaklar yaradı! İstanbul'da su seviyesinin maksimuma yaklaştı
Kar ve sağanaklar yaradı! İstanbul'da su seviyesinin maksimuma yaklaştı
Dünyaya diplomasi dersi! Fransa'dan arabuluculuk itirafı: Türkiye yerimizi aldı
Dünyaya diplomasi dersi! Fransa'dan arabuluculuk itirafı: Türkiye yerimizi aldı
Uğur Şahin servetiyle dünya milyarderler endeksine girdi
Uğur Şahin servetiyle dünya milyarderler endeksine girdi
Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren Çakır paylaşımı: Kızılelma'ya ayrı bir yakışacak
Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren Çakır paylaşımı: Kızılelma'ya ayrı bir yakışacak