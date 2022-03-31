Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismar iddiası! Çok sayıda gözaltı var

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

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TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde birlikte olma teklifi reddedilen şahıs, 14 yaşındaki kızın çıplak fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Şikayette bulunulması üzerine Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Mağdur kız çocuğun ifadesi sonrası soruşturma genişletildi ve yine reşit olmayan iki kız çocuğunun daha cinsel istismara maruz kaldığı öğrenildi. 3 kız çocuğu savcılığın talimatı ile Çocuk İzleme Merkezine sevk edildi.

Burada kız çocuklarından alınan ifadelerin ardından polis ekipleri Pertek ilçesi ve Tunceli merkezde 8 şüpheliyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerden sadece birinin yaşının reşit olduğunu öğrenildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.