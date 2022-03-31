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Tokat'ta korkunç olay! Arkadaşını vurduktan sonra kendini öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta korkunç olay! Arkadaşını vurduktan sonra kendini öldürdü

TOKAT'ın Niksar ilçesinde arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs aynı tüfekle kendi yaşamına son verdi. Polis ekipler cinayetle ilgili inceleme başlattı.

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TOKAT'ın Niksar ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıda sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenle Onur Temur, oto yıkamacı Çağlar Korkmaz'a pompalı tüfekle ateş açtı.

Daha sonra caddenin karşısında bulunan bir işyerine koşarak kaçan Temur, pompalı tüfekle kendini vurdu.

Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan Korkmaz ise ambulansla hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti.

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