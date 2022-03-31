Meral Akşener 'PKK bizim çocuğumuz' diyen Erol Katırcıoğlu'nu sevindirdi

İnternethaber Grubu Yönetim kurulu Başkanı Hadi Özışık, İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu'nun görevden alınması sonrası yaşananları ve bu durumun kimleri sevindirdiğini anlattı.

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İYİ Parti yönetiminde adeta deprem etkisi yaratan kararla Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu'nu genel başkan yardımcılığı görevinden almış, Ağıralioğlu'na yeni Başkanlık Divanı'nda görev verilmemişti.

Bu durumu ve sonrasında yaşananları gözden geçiren Hadi Özışık; ''Terör örgütlerine ve onların destekçilerine kelle koltukta tepki koyanlar ödüllendirilir. Ama İYİ Parti'de Meral Akşener, tam da bunu yapan Yavuz Ağıralioğlu'nu ödüllendirmek yerine cezalandırdı. Ağıralioğlu'nun görevden alınmasına HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve onun gibi düşünenler sevindi.'' şeklinde yorumladı.

HDP'li vekil Erol Katırcıoğlu ne demişti?

"PKK uzaydan gelen insanlar tarafından oluşturulmuş bir yapı değil. Buralı insanlar. Çoğu bizim seçmenlerimizin çocukları. Önemli olan şu, neden bu insanlar dağa gittiler, Türkiye bunu konuşmuyor. 'Aranıza mesafe koyun', ya neyin arasına mesafe koyacağız. Bir annenin, bir babanın çocuğuyla arasına mesafeyi nasıl koyarız biz. PKK, buralı bir teşkilat. Burada doğmuş insanların kurmuş olduğu bir teşkilat. Siyaset yaparken şiddet kullanıyor, doğru. Ama devletin bu sorunun çözümünü düşünmesi, konuşması gerekir. Biz devlete diyoruz ki, siz hata yaptınız, bu hatadan dolayı bunlar bunlar oldu, bu hatayı yapmayın artık."