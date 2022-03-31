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Korkutan Rusya iddiası! Fosfor bombası mı kullanıldı?

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Korkutan Rusya iddiası! Fosfor bombası mı kullanıldı?

UKRAYNA'nın doğusundaki Donetsk bölgesinin valisi Pavlo Kyrylenko, Rusya'nın gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıda fosfor bombası kullandığını ve 4'ü çocuk 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

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UKRAYNA'nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesinin valisi Pavlo Kyrylenko, Rusya'nın yeniden fosfor bombası kullandığını duyurdu.

Vali Kyrylenko, "Ruslar gece boyunca saldırılarına devam etti. Mariinka, Krasnohorivka ve Novomykhailivka şehirlerinde düşman yeniden fosfor bombası kullandı. 4'ü çocuk 11 yaralı hastanelere sevk edildi" bilgisini paylaştı.

Kyrylenko, "İhtiyaç olan bölgelere su ve gıda sevkiyatına devam ediyoruz. Talep edenleri tahliye ediyoruz. Çatışma bölgesinde bulunan ve ilaç ihtiyaçları olanların şehirden ayrılmalarını istiyorum. En önemlisi hayatta kalmanız, tahliyeler geçicidir" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın fosfor bombası ve kimyasal silah kullandığı iddialarını reddederek, "Hiçbir zaman uluslararası anlaşmaları ihlal etmedik" demişti. Peskov, iddiaları 'ABD'nin kendi kimyasal ve biyolojik silah programından dikkati başka yöne çekme taktiği' olarak nitelendirmişti.

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