Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüştü! İstanbul'daki müzakereler konuşuldu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü. Rusya ve Ukrayna heyetlerinin geçtiğimiz gün İstanbul'da yaptıkları müzakere toplantısı ele alınırken, Zelenski ile Rus lider Putin'i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev sahipliği yapma önerisini Cumhurbaşkanı Erdoğan yineledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı.

Erdoğan, Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Putin'i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev sahipliği yapma önerisini yineledi.

İstanbul'daki müzakereler yapıcı geçti

Geçtiğimiz gün İstanbul'da yapılan Ukrayna-Rusya heyetleri arasındaki müzakere olumlu bir havada geçmiş; iki ülkeden yapıcı açıklamalar gelmişti.

Erdoğan: Döner dönmez Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyaretinin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşeceğini; iki lidere bir araya gelme çağrısı yapacağını dile getirmişti. Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Döner dönmez gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Zelenski ile görüşmeler yapma kararlılığım var. Bu görüşmelerde her ikisine şahsım, milletim adına teşekkürlerimi ifade edip 'Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek' diyeceğiz."

Erdoğan, Zelenski ile bugüne kadar 5 kez görüştü

Erdoğan, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Zelenski ile 5 kez görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Şubat'tan bu yana da 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı ile görüşmeler gerçekleştirdi.