Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu başkan adaylığını açıkladı

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Hamamcıoğlu, Burak Elmas'ın 1541 oyla başkanlık ipini göğüslediği seçimde 1500 oy almıştı. Galatasaray için daha önce de Metin Öztürk başkan adaylığını açıklamıştı.

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Eski Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün nisan ayında yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkan adayı olacağını açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı camiada önemli deneyimler edindiğini kaydederek, "Kendimi bildim bileli ait olduğumu hissettiğim bu seçkin camianın bir parçası olarak kulübümüzün farklı kademelerinde önemli sorumluluklar üstlenme şansı bulmuş bir Galatasaraylıyım. Bu sayede yıllar boyu gözlemlerde bulundum, deneyim biriktirdim. Kurumsal yapının işleyişini, kusur ve eksikleri, fırsat ve riskleri yakından görebilme imkanı elde ettim. Galatasaray'ın kudret ve itibarı geleceğe güven duymam için beni daima umutlandırırken, yıllar boyu tekrarlanan hataların sebeplerini de sorguladım" ifadelerini kullandı.