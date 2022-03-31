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Ankara Adliyesinde kimyasal sızıntı paniği

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara Adliyesinde kimyasal sızıntı paniği

ANKARA Adliyesinde adli emanete delil olarak gönderilen cıva şişelerinde sızıntı olduğunun anlaşılması hareketliliğe neden oldu.

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MERSİN Adliyesinden Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen deliller arasında içerisinde cıva olan üç şişe yer aldı. Kısa süre sonra cıvanın bulunduğu paketin Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesinin adli emaneti olduğu anlaşılınca buraya gönderilmesine karar verildi.

Sevk işlemi sırasında adliyeye davet edilen bilirkişi paketin deforme olduğunu fark edince şişelerde sızma olabileceği gerekçesiyle yetkililere haber verdi. Bunun üzerine cıva şişelerinin bulunduğu paket adliyenin bahçesine çıkarıldı, etrafına güvenlik şeridi çekildi.

Olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Özel kıyafetli AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler Birimi uzmanları dışındaki görevliler alandan uzaklaştırıldı.

Pakette sızma olup olmadığını test eden uzmanlar cıvanın bulunduğu üç şişeden ikisinin kırıldığını belirledi. Kimyasal sızıntıya karşı özel paketlere konulan şişeler yetkililerce muhafaza altına alındı.

Cıvanın bulunduğu paketin gönderildiği 21 ve 27. Asliyeye Ceza Mahkemelerinin kalemlerinde ölçüm yapan uzmanlar kimyasal sızıntı olmadığını belirledi.

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