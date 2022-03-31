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Ayhan Bilgen: “Biz HDP’nin hülle partisi değiliz”

Türkiye’nin Sesi Partisi Kurucu Başkanı Ayhan Bilgen, partinin kurulduğu gün ilk canlı yayınına katıldı. Enver Ayserver’in sorularını yanıtlayan Bilgen, “Biz HDP’nin hülle partisi değiliz” diye konuştu.

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Eski HDP milletvekili Ayhan Bilgen’in kuruculuğunu yaptığı, Türkiye’nin Sesi Partisi’nin (SESPARTİ) kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı’na verildi. Partinin kurulduğu gün TELE 1 ekranlarında Enver Aysever’in sunduğu Ayrıntılar’a konuk olan Ayhan Bilgen, merak edilenleri cevapladı.

Bir hülle partisi mi kurdunuz?
Aysever’in “Bir iddia, sizin aslında bu siyasi partiyi kurarak bugün bir taktik yaptığınız ve HDP’nin kapandığı zaman onun devamı olacağınız yönünde. Böyle bir değerlendirme var. Siz acaba bir hülle partisi mi kurdunuz? Yani bütün bunlar bir oyun siz de bu oyunun kahramanı mısınız? Böyle bir şey var mı?” sorusuna Bilgen şöyle yanıt verdi:

“Bu iki sorunun ikisi de nasıl bir muameleye maruz kaldığımız gösteriyor. Bir taraf bizi HDP’nin devamı diye sunuyor, böyle propaganda ediyor. Farklı kesimlere ulaşamayalım diye. Bunu bizi bir yere sıkıştırmak için söylüyor. Bir kısım da tam tersine HDP’yi bölmek için kurulduğumuzu iddia ediyor. İkisi de herkesin durduğu yerden kendi korkusunun ifadesidir.

Toplumun ihtiyacı neyse siyaseti oradan kuracağız
Biz asla HDP’nin hülle partisi değiliz. HDP’nin mirasına dair bir talep üzerine yola çıkmadık. Bizi bir polemiğin içine çekmelerine izin vermeyeceğiz. Biz ne HDP’ye karşı kurulduk ne HDP’ye karşıyız. Ne iktidarın kurgusuyla sahaya çıktık ne de peşinen muhalefetin eksiklerini, yanlışlarınız kabullenerek önümüze konulana razı olacağız. Biz toplumun ihtiyacı neyse siyaseti oradan kuracağız”

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