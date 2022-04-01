PKK'lı sevgilisi ile sarmaş dolaş fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel Türkiye'den kaçtı

PKK'lı sevgilisi ile kamplarda sarmaş dolaş fotoğrafları çıkınca dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, yurtdışına kaçtı. Ayrıntıları Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi yazdı.

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“Koçero” kod adlı PKK’lı terörist Volkan Bora ile PKK kampında eli silahlı ve sarmaş dolaş fotoğraflarının çıkması üzerine TBMM tarafından dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, ifadesi alınmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın davetine yanıt vermeyince hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine bulunabileceği adreslerde aranan Güzel’e ulaşılamadı. Semra Güzel’in milletvekili pasaportuyla gümrük kapılarından çıkış yaptığına dair bir tespit yer almıyor. 24 Mart tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Semra Güzel’in yurtdışına çıkışının engellenmesi için sınır kapılarına yazı yazılmıştı.

PKK kamplarına mı yoksa Avrupa'ya mı geçti?

En son Diyarbakır’da görülen Semra Güzel, şu ana kadar yapılan tüm çağrılara ve aramalara rağmen bulunamadı. Semra Güzel’in yasadışı yollar ile Türkiye’den kaçtığı tahmin ediliyor.

Türkiye’den kaçan Semra Güzel’in yasadışı yollardan Kuzey Irak’a geçerek PKK kamplarına gittiği düşünülüyor. Güzel’in halen PKK kamplarında mı olduğu yoksa farklı yollardan Avrupa’ya geçip geçmediği ise bilinmiyor.

Kod adı: 'Koçero'nun Gülü'

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.D. ise ifadesinde Volkan Bora’nın talebi üzerine Semra Güzel’i iki kez PKK kampına götürdüğünü anlatmıştı. H.D., Semra Güzel’in kod adının “Koçero’nun gülü” olduğunu ifade etmişti.

Sözlüsü denilmişti, teröristin annesini kampa götürmüş

Semra Güzel’in PKK kampında fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine HDP’nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Semra Güzel’in öldürülen terörist Volkan Bora’nın sözlüsü olduğu ifade edilmişti. Terörist Volkan Bora’nın annesi Songül Bora ise Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında verdiği ifadede oğlu Volkan Bora ile görüşmek için Semra Güzel’le Kuzey Irak’taki PKK’nın Metina Kampı’na gittiklerini anlatmıştı.